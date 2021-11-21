Selçuk Üniversitesi

Konya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Tarafından 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14: 00'de Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda "Uluslararası Yabancı Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Toplantı konusu ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma statüleri, Türkiye'de sahip olunan hak ve yükümlülükler hakkında olacaktır.

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