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Selçuk Üniversitesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Selçuk Üniversitesi

Genel TabloYeni Kayıt ve Önlisans Öğrenci SayılarıYeni Kayıt Lisans ve Lisanüstü Öğrenci SayılarıBirim İcmalleri ÖnlisansBirim İcmalleri LisansBirimler Detaylı ÖnlisansBirimler Detaylı LisansDetaylı Lisansüstü SayılarıTüm Yabancı Uyrukluların Ülkelere Göre Dağılımı.

Genel Tablo

Yeni Kayıt ve Önlisans Öğrenci Sayıları

Yeni Kayıt Lisans ve Lisanüstü Öğrenci Sayıları

Birim İcmalleri Önlisans

Birim İcmalleri Lisans

Birimler Detaylı Önlisans

Birimler Detaylı Lisans

Detaylı Lisansüstü Sayıları

Tüm Yabancı Uyrukluların Ülkelere Göre Dağılımı

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Haber: Selçuk Üniversitesi - Haberler
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