Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden İZBAN'ın maliyetinin yüzde 70'inin Devlet Demiryolları bütçesiyle karşılandığını belirterek, "Ama ortaklık yüzde 50-50. Biz bu detaylara bakmayız. 'Sen yaptın, ben yaptım' kavgasında olmadık. Kim yaparsa yapsın, taş üstüne taş koyanın başımız, gözümüz üstünde yeri var." dedi.



Başbakan Yıldırım, Selçuk İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Selçuk'un Kurtuluşu, Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde tüm İzmirlileri selamladı.



Selçuk'a müjdeyle geldiklerini dile getiren Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tören alanını terk etmesine ilişkin, "Selçuk'a kazandırdığımız bir hizmetle geldik. Sevgili Selçuklular başkan niye sinirlendi, anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, Aziz Başkan'ın şekeri var, birdenbire şeker çıktı, vitesten attı ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun, hoşgörü İzmir'in olsun, Selçuk'un olsun." dedi.



"İZBAN senin mi, benim mi?" tartışmasının anlamsız bir münakaşa olduğunu ifade eden Yıldırım, İZBAN Projesi'nin İzmir'e ait olduğunu anlattı.



Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:



"2003'te AK Parti tek başına işbaşına geldiğinde İzmir'de başlanan Aliağa'dan Cumaovası'na demiryolu yapım işi ortalıkta kalmış, sahipsiz kalmış, kaderine terk edilmiş, elektrik telleri çalınmış, rayları taşınmış, traversleri kırılmış, şehrin kuzeyinden güneyine bir harabe. AK Parti iktidara geldi, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetimde iş başında. Ne yapacaktık, İzmir'i o haline mi bırakacaktık? Bize yakışır mı?"



"Hizmet vatandaş içindir"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Siyasette hizmet olmaz, hizmet millet içindir, vatandaş içindir" ilkesiyle hareket ettiklerini anlatan Yıldırım, siyaseti farklı diye vatandaşı hizmetten mahrum etmediklerini söyledi.



Yıldırım, hükümetin de belediyenin de vatandaşın dişinden, tırnağından arttırdığı vergilerle hizmet yaptığını vurgulayarak, hiç kimsenin yaptığı hizmeti millete lütuf gibi gösterme hakkı bulunmadığını dile getirdi.



"Başkan, gel bu mezbeleliği ortadan kaldıralım, sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım. Maliyet önemli değil." önerisinde bulunduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu projenin toplam maliyetinin yüzde 70'i Devlet Demiryolları bütçesi ile yapıldı ama ortaklık yüzde 50-50. Gerçek budur. Biz bu detaylara bakmayız, 'Sen yaptın, ben yaptım' kavgasında olmadık. Kim yaparsa yapsın, taş üstüne taş koyanın başımız, gözümüz üstünde yeri var."



"Öfkeye gerek yok"



Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunu da kutladıklarını hatırlatan Yıldırım, "Böyle bir kutlama gününde sevgiye, saygıya ihtiyaç var. Öfkeye hiç gerek yok, onun için sevgili kardeşlerim bu olayı hiç yaşanmamış kabul edin, yok sayın, keyfinize bakın." dedi.



Başbakan Yıldırım, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitleri saygıyla yad ettiklerini belirtti.



Geçmişte verilen mücadeleyi gelecek kuşaklara aktarmayan toplumların mutlaka hata yaptıklarına işaret eden Binali Yıldırım, Türkiye'nin bereketli kaynakları, cennetten parçayı andıran güzelliklerinin her zaman bazılarının dikkatini çektiğini, Birinci Dünya Savaşı sırasında da emperyalist güçlerin iştahını kabarttığını anlattı.



"Hasta adam" olarak nitelendirdikleri Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak isteyenlerin en büyük orduları kurduğunu anımsatan Yıldırım, kaynakları yetersiz, cephanesi az olan "dünyanın en imanlı ordusunun", emperyalist güçlere karşı koyduğunu kaydetti.



"Vatan sevgisi, vatan savunması bir imkan işi değil, bir iman işidir." ifadelerini kullanan Yıldırım, Kuvayımilliye ruhunun bütün Anadolu topraklarında can suyu verilmiş gibi yeşerdiğini ve bağımsızlık mücadelesine girildiğini söyledi.



(Sürecek)