Selçuk'un gözbebeği Efes Tarlası Yaşam Köyü açılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı Efes Tarlası Yaşam Köyü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından tanıtıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı Efes Tarlası Yaşam Köyü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından tanıtıldı. Başkan Sengel, "Burası bizim gözbebeğimiz. Umuyoruz ki Türkiye için de örnek olacak. Efes Tarlası Yaşam Köyü, yaşamın doğal akışını alkışlayan bir köy. Bu alkışa herkesi davet ediyoruz" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü; doğayla uyumlu üretim ile herkes için sağlıklı, besleyici ve erişilebilir gıdayı mümkün kılmayı, üreticiler ile tüketicileri birbirlerinin gözünün içine bakarak insani bir etkileşimde birbirine bağlamayı, çocukları, doğanın ve yaşamın bilgisiyle donatarak onların sosyal bireyler olmalarını mümkün kılmayı hedefliyor. Aile tarımına sunduğu destek ile Efes Tarlası Yaşam Köyü, geleceğin Türkiye'sinin kentleşme ve kır politikasının temellerini atıyor. Projenin hedefi, sürdürülebilir kentler ve doğayla uyumlu, her yönüyle toplumsal canlılığa erişen köyler oluşturmak. Proje kapsamında gençler, yaşam köyünde edindikleri özgüven ve donanım ile üreten Türkiye'ye güç verecek, kariyer planlaması hizmetiyle yeni işlerine kavuşacak. Yaşam köyü, Selçuk'un yerli ve yabancı misafirlerinin ilk durağı olarak ilçenin kadın ve tarım kimliğini tarih kimliğiyle birleştirecek. Özellikle hafta sonları ağırlayacağı misafirlerin harcamaları ile kent ekonomisine yeni bir kazanç noktası olacak. Yaşam köyünde ayrıca yerel kadın üreticiler ağrılık oluşturacak ve tüm merkez bölümlerinde kadınlar istihdam edilecek. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2 Haziran'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü tanıttı. Projenin, Selçuk'un gözbebeği konumunda olduğunu kaydeden Başkan Sengel, "Efes Tarlası Yaşam Köyü, yaşamın doğal akışını alkışlayan bir köy. Bu alkışa herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

"Gelecek toprakta filizlenecek"

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün; özgürlüğü, yaşamı, doğallığı, gıda egemenliğini savunan bir yer olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, "Üretici ve tüketicinin, birbirlerinin gözlerinin içine baka baka o gerçekliği ortaya koyabildiği bir yer. Yaşam köyünü Köy Enstitülerinden ilham alarak oluşturduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarlarına geri dönmesini hedefledik ve o nedenle de çocuklardan başlamak üzere ilk defa tarımla uğraşmak isteyen ya da yetişmiş çiftçilere gerekli ve doğru bilgileri verebileceğimiz bir Toprak Okulu kurduk. Yaşam köyü, kadınları direkt ekonominin içerisine dahil eden bir üretici kadın pazarımızın olduğu, yerel tohumlarımıza ulaşarak kurduğumuz bir yer. Uygulama alanlarının, plantasyonların, seraların olması ve yerel tohumun önemini ortaya çıkarabileceğimiz alanın olması sebebiyle adını 'Efes Tarlası Yaşam Köyü' koyduk. Biliyoruz ki; gelecek toprakta filizlenecek ve gelecek toprakta, üretimde olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye hitap edecek örnek bir proje"

Projenin sadece Selçuk sınırları içerisinde kalmayacağını kaydeden Başkan Sengel, "Küçük Menderes Havzası'nın tamamına, İzmir'e, Türkiye'ye hitap edecek örnek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, köylülere nasıl üretim yapılması gerektiğini göstermemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Doğru tarım tekniklerini pratiğe dönüştürmeleri gerekiyor. Çocukların üretim ve toprakla tekrar buluşması gerekiyor. Bu proje bizim için gözbebeği pozisyonunda. Köy Enstitülerinin mevcut eğitim sistemini çok önemsiyoruz. Pratikten uzaklaştıkça da gerçekliği de kaybediyoruz. Efes Tarları Yaşam Köyü, bizim gözbebeğimiz. Umuyoruz ki; Türkiye için de örnek olacak" sözlerine yer verdi.

Çocuklar toprağı tanıyacak, gençler üretmeyi öğrenecek

Efes Tarlası Yaşam Köyü projesi kapsamında çocuklar, alanlarında uzman eğitmenler tarafından sunulacak bilgisel ve deneysel aktarımlarla toprağı daha yakından tanıyacak, kendi seçtikleri tohumların günden güne filizlenip hayata gelişlerine tanık olacak. Tarımsal üretim atölyeleri ile gençler de tarımsal üretimin bilgisini uygulayarak deneyimleyecek, kentteki tarım sektöründe eğitimli iş gücü olarak istihdam edilebilecek. Belediyenin oluşturduğu kariyer planlaması olanakları sayesinde, köylerdeki genç iş gücü ihtiyacı ile buluşan gençlerin, hem sağlıklı bir iş ortamına kavuşması hem de üreten Selçuk'a değer katması hedefleniyor.

Çiftçilerin aile tarımı yaşatılacak

Tohum ve fide temininden ilaç ve gübre kullanımına kadar her aşamada alanlarının uzmanlarıyla çiftçileri buluşturulacak, onların aile tarımını geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca çiftçilerin ürünlerinin zamanında tüketicilere ulaşması desteklenecek. Aile tarımının değişen iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayarak sürdürülmesi için toprak analizi eğitimleri ve uygulamaları da sunulacak. Çiftçiler, doğa ile uyumlu tarım uygulamaları için ürün çeşitliliğini sağlayabilecekleri atölyelerde, tarım alanındaki sivil toplum örgütleriyle buluşturulacak. Ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırabilmeleri için kentteki kooperatif ile eş güdümlü olarak sezonluk üretim planlaması atölyeleri düzenlenecek.

Üreticilerden halka gıda egemenliği

"Pahalılaşan, sağlıklı olmayan ve besleyiciliğini kaybeden" market gıdalarına karşı, üreticilerin sağlıklı ve besleyici ürünlerini doğrudan halka sunabildikleri ve hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığı üretici pazarı süreklileştirilecek.

Toprak Okulu

Toprak Okulu, her yaştan ve her meslekten vatandaşta toprak bilincini ve bilgisini yeşertmeyi amaçlıyor. Çiftçilere sunulacak toprak analizi hizmetiyle üreticiler, hangi tarlasındaki toprağın neye ihtiyacı olduğunu bilecek. Doğayı tahrip eden değil tedavi eden bir üretim, bilimsel verilerle ve teknolojik imkanlarla desteklenecek.

Tohum Merkezi

Tohum Merkezi'nde, geçmişten geleceğe bir tohum köprüsü kurularak atalık tohumlar muhafaza edilecek. Tohumlar, çoğaltarak üreticilere ve geleceğe taşınacak. Türkiye'de ve dünyada bulunan tohum merkezleri ve tohum takas şenlikleriyle süreklileşen canlı bir işbirliği kurularak geniş ve yaygın bir tohum paylaşım ağı oluşturulacak. Tohum Merkezi'nde yenilenen yerel tohumlar, filizlendirilerek küçük üretici çiftçilere ulaştırılıyor. Selçuk'un bitkisel atıklarından elde edilen kompost gübrelerle beslenen fideler, ürüne dönüştüğünde çiftçilerden satın alınacağı garanti edildi. Ayrıca kadınların kooperatifte işledikleri ürünler, Efes Tarlası Bakkalı'nda halka ve misafirlere sunulacak.

Tarım Müzesi ve Köy Enstitüleri Odası

Tarım Müzesi, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlara ve misafirlere gıdanın, geçmişten bugüne ve tohumdan sofraya yolculuğunun sunulduğu bir kültür noktası olacak. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nünde geçmişi yad etmek adına da Köy Enstitüleri Odası oluşturuldu.

Toprak Kütüphanesi ve Tohum Kafe

Toprak Kütüphanesi'nde araştırmacıların, ilgililerin ve çiftçilerin faydalanacağı kitaplar yer alacak. Tohum Kafe ise, hem misafirlerin ilçe ziyaretlerinin ilk durağı hem de yerel ürünlerin doğrudan tüketilerek kazanca dönüştüğü bir girişim olacak. Bu duraklar, Selçuk'ta yeni istihdam alanları sağlayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı