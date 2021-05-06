Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber bugün yok mu? 6 Mayıs Perşembe Fox ana haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber hafta içi her gün saat 19:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Fakat bugün Fox TV'nin yayın akışında Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programı yer almadı. Bunun ardından Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber bugün yayınlanmayacak mı? Neden yayınlanmıyor merak konusu oldu.

Fox TV'de bugün 6 Mayıs Perşembe yayın akışında Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programı yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, neden yok, yayın akışında neden yer almadı? merak etti. Detaylar haberimizde.

6 MAYIS PERŞEMBE SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER YOK MU?

6 Mayıs Perşembe Fox TV yayın akışına baktığımızda Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programı yer almıyor. Fakat bu hatalı bir giriş olabilir. Çünkü 5 Mayıs günkü programa baktığımızda yarın aynı saatte karşınızdayız açıklaması yapılmıştı. Bundan dolayı Fox TV yayın akışında yer almasa da ana haber programı büyük bir ihtimalle 19:00 'da ekranlara gelecek.

FOX TV 6 MAYIS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

6 MAYIS PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 - Zuhal Topal'la Sofrada (Yeni bölüm)

19:00 - Mucize Doktor (Yeni bölüm)

00:15 - Son Yaz

Fox TV 6 Mayıs Perşembe yayın akışı

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, (1974, İstanbul) Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeri.

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

Programlar:

2013 - Eksen - Habertürk TV

2020 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber - FOX