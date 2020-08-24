Selçuk Tepeli Fox Tv ile anlaştı mı? Selçuk Tepeli FOX Tv ile ücreti belli oldu mu? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selçuk Tepeli Fox Tv ile anlaştı mı? Selçuk Tepeli FOX Tv ile ücreti belli oldu mu? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak?

FOX ana haber sunuculuğundan istifa eden Fatih Portakal sonrası gözler, yerine geçecek isme odaklandı. Peki, Selçuk Tepeli'nin alacağı ücret belli oldu mu?

Selçuk Tepeli Fox Tv ile anlaştı mı? Selçuk Tepeli FOX Tv ile ücreti belli oldu mu? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak?
24.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:29

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Fox Ana Haberi kimin sunacağını açıkladı.

KANALDAN AÇIKLAMA

2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz. Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla.

Selçuk Tepeli Fox Tv ile anlaştı mı? Selçuk Tepeli FOX Tv ile ücreti belli oldu mu? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak?

SELÇUK TEPELİ'NİN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Fatih Portakal'ın istafa etmesinden sonra yerine geçecek isimler merak konusu oldu. Selçuk Tepeli'nin kanaldan alacağı ücret merak konusu oldu. Kanal tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Selçuk Tepeli Fox Tv ile anlaştı mı? Selçuk Tepeli FOX Tv ile ücreti belli oldu mu? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak?

FATİH PORTAKAL BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

"Fatih Portakal ise Twitter hesabından ayrılığı doğrulayarak, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, "Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selçuk Tepeli kimdir hayatı ve biyografisi!
Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selçuk Tepeli kimdir hayatı ve biyografisi!
Fatih Portakal kimdir?
Fatih Portakal kimdir?
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler arasında Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir konu hakkında neler dedi?
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler arasında Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir konu hakkında neler dedi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Dünya
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi Dünya
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor Ekonomi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Amber Heard Cüneyt Arkın Sertab Erener
Spor Ali Koç Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Selçuk Tepeli Fox Tv ile anlaştı mı? Selçuk Tepeli FOX Tv ile ücreti belli oldu mu? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:30:48. #1.15#
title