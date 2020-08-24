Selçuk Tepeli Fox Tv ile anlaştı mı? Selçuk Tepeli FOX Tv ile ücreti belli oldu mu? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak? FOX ana haber sunuculuğundan istifa eden Fatih Portakal sonrası gözler, yerine geçecek isme odaklandı. Peki, Selçuk Tepeli'nin alacağı ücret belli oldu mu?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Fox Ana Haberi kimin sunacağını açıkladı.

KANALDAN AÇIKLAMA

2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz. Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla.

SELÇUK TEPELİ'NİN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Fatih Portakal'ın istafa etmesinden sonra yerine geçecek isimler merak konusu oldu. Selçuk Tepeli'nin kanaldan alacağı ücret merak konusu oldu. Kanal tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

FATİH PORTAKAL BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

"Fatih Portakal ise Twitter hesabından ayrılığı doğrulayarak, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, "Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." ifadelerini kullandı.