Selçuk Tepeli FOX Ana Haberi neden sunmadı? Selçuk Tepeli'nin ana habere çıkmama sebebi nedir?

Bu akşam izleyiciler FOX Ana Haber ekranlarının karşısına oturdu. Ancak FOX'un sunucusu Selçuk Tepeli, bu akşam ekranda yoktu. Ana Haber Bültenini sunmadı. Selçuk Tepeli'nin yerine FOX Ana Haberi bu akşam Gülbin Tosun sundu. Selçuk Tepeli FOX Ana Haberi neden sunmadı?

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli yerine ana haberi Gülbin Tosun sundu. Peki FOX Ana Habere Selçuk Tepeli neden çıkmadı? Selçuk Tepeli'nin haber sunmamasının sebebi nedir? Gülbin Tosun Selçuk Tepeli için hangi açıklamalarda bulundu? İşte detaylar habrimizde...

SELÇUK TEPELİ FOX ANA HABERİ NEDEN SUNMADI?

Gülbin Tosun bültenin açılışında kısa bir açıklama yaptı ve "Selçuk Tepeli önemli bir mazereti nedeniyle bu akşam burada değil. Ama yarın akşam yeniden ekranda olacak" dedi.

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli akşam saatlerinde Silivri'de yaşayan babasının rahatsızlandığını öğrendi. Babasının sağlık durumuyla iligili haberi alan Selçuk Tepeli vakit kaybetmeden yola çıktı ve ailesinin yanına gitti. Bu nedenle de Tepeli'nin yerine Gülbin Tosun bu akşam ana haberde FOX seyircisinin karşısına çıktı.

Selçuk Tepeli yarın akşam FOX Ana Haber'de yeniden ekranlarda olacak.