Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 20 günüdür koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş evli mi? Selçuk Tektaş'ın çocuğu var mı? Alişan! Buse Varol! Selçuk Tektaş aşı oldu mu? Selçuk Tektaş aşı olmuş muydu? Buse Varol! Merve Tektaş!