Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında, evli mi?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 20 günüdür koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş evli mi? Selçuk Tektaş'ın çocuğu var mı? Alişan! Buse Varol! Selçuk Tektaş aşı oldu mu? Selçuk Tektaş aşı olmuş muydu? Buse Varol! Merve Tektaş!
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?
SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Teştaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajeriliğini yapmaktadır.