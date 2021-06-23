Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi kim?
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Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi kim?

Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi kim?
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Alişamn'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalandı. Sosyal medyada gündem olan konunun detayları merak edilirken Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi kim? İşte, detaylar…

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı ve durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırıldı.Vatandaşlar konu hakkında detayları merak etti ve Selçuk Tektaş kimdir? Alişan'ın kardeşi kim gibi aramalar yaptı. Peki, Selçuk Tektaş kimdir?

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

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