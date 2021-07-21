Selçuk Tektaş eşi kim? Merve Tektaş kimdir?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 20 günüdür koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2009 yılında evlendiği Merve Tektaş kimdir? Merve Tektaş kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş kimdir?

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Teştaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajeriliğini yapmaktadır.

MERVE TEKTAŞ KİMDİR?

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.