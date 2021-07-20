Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı
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Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı

Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görüyor. Alişan'ın eşi Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Selçuk Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi.

"SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Hz.Yuşa türbesine giden Buse Varol, "Allah'ım sen kalbimizden geçeni biliyorsun. Bir sonraki bayramda Selçuk da yanımızda olsun inşallah. Allah her şeyi herkesin gönlüne göre versin'" dedi. Selçuk Tektaş'ın durumunun stabil olduğunu ifade eden Buse Varol, Tektaş için sevenlerinden dua istedi.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı
Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı
Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı
Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl? Buse Varol açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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