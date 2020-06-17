Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri...
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Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri...

AA Editör Masası AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

17.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:52

AA Editör Masası

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

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Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."

Selçuk: '(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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