Selçuk'taki Taziye Evinin Yapımına Başlandı

İzmit Belediyesi tarafından İzmir'in Selçuk ilçesine taziye evi yaptırılıyor.

İzmit'in kardeş şehri olan Selçuk'taki taziye evinin ihalesi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. 321 bin liraya ihalesi yapılan taziye evi 6 ay içinde hizmete girecek. Yapımına başlanan toplam 105 metrekare kullanım alanına sahip yapı içinde taziye salonu, mutfak bulunacak. Yapının terasında yapılacak sundurma ile açık teras kullanımı da sağlanacağı kaydedildi. - KOCAELİ