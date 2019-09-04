Selçuk'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

04.09.2019 16:27

Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, göl ve çevresinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan, İzmir'de 21 noktadan numune aldıklarını ve Selçuk ilçesindeki 4 göletten de düzenli olarak numuneler alındığını ifade etti.

Bakan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım burada öncelikli olarak yüzeyden su örneği ve akabinde de balık örnekleri aldı. Bu balık ölümleriyle ilgili tespit yapabilmemiz için numunelerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Çanakkale İl Kontrol Laboratuvarında su numunesine Veteriner Araştırma Enstitümüzde de balık numunesine de bakılacak ve nihayetinde buradan çıkan sonuçla birlikte bizler de bir yol haritası oluşturacağız. Gerekli tedbirleri alma noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle beraber çalışmalar yapacağız. Bakanlığımızın ve bakanımızın önceliği insan sağlığıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler