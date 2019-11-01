Selçuk'ta zeytin hasadı

01.11.2019 18:04

İZMİR Ticaret Borsası'nca (İTB) her geçen gün yeni faydaları ortaya çıkan zeytin ve zeytinyağının 2019- 2020 sezonu açılış töreni, Selçuk'ta gerçekleştirildi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin, 170 milyonluk ağaç varlığı ve 1,5 milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden olduğunu söyledi.

İTB 2019- 2020 sezonu zeytin ve zeytinyağı açılış töreni, Selçuk Ticaret Odası'nın katkılarıyla Selçuk'ta yapıldı. Kaymakam Ekrem İnci ve Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu'nun da katıldığı Zeytin Hasat Şenliği'nde, zeytin toplandı ve zeytinyağı tadımının ardından zeytinyağı sıkım tesisi ziyaret edildi. Hasat töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli, zeytin ve zeytinyağının sadece gıda değil kültür ögesi olduğunu söyledi. Kestelli, Türkiye, İspanya, İtalya ve Fas gibi ülkelerle bu alanda önemli üreticilerin olduğunu dile getirdi. İzlenen politikalar sayesinde 15 yılda ağaç varlığının yüzde 65 arttığına dikkat çeken Kestelli, "170 milyonluk ağaç varlığı ve 1,5 milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden biriyiz. Potansiyelimiz çok daha fazla. Verim, kalite ve markalaşma anlamında gidecek yolumuz çok" dedi.

Borsa olarak zeytinin yolculuğunda, nitelik ve nicelik kayıpların yaşanmasını istemediklerini söyleyen Işınsu Kestelli, dünya piyasalarında 'zeytinyağı' denilince akla ilk Türk zeytinyağının gelmesi gerektiğini savunan savunarak, şöyle konuştu: "Bu ürünlerin ticareti konusunda işletmelere ve üreticilere maliyet avantajı sağlayabilecek politikalar geliştirmek, markalaşma modelleri yaratmak büyük önem taşıyor. Bu bilinçle bir projeye daha imza atıyor, zeytin ve zeytinyağlarımızın Türkiye çapında değer zinciri analizlerini yapacağız. Bu yolla üretimden hasada, paketlemeden dağıtıma, iş sürecinin her aşamasını analiz ederek eksiklerimizi tamamlamayı amaçlıyoruz."SİNEKSİZ YILHasadın ardından konuşan Selçuk Ticaret Odası Başkanı Yolcu da yeni sezonun bolluk ve bereket getirmesini dilediğini söyledi. Selçuk Kaymakamı İnci ise ilçenin üretiminde, zeytinin önemli yer tuttuğunu söyleyerek, çalışmalar sonucunda sineksiz yıl geçirdiklerini anlattı. Hem zeytin sineği hem de mandalina ve portakala gelen Akdeniz sineği olmadan güzel yıl geçirdiklerini aktaran Yolcu, "Umarız gelecekte de böyle mutlu, umutlu, bilgi ve teknoloji tüketen değil üreten bir toplum oluruz" diye konuştu.Sembolik tadım etkinliğinin ardından katılımcılar, zeytinyağı sıkım tesisini ziyaret etti.SIKIMDA YENİ TEKNOLOJİLERToplanan zeytinlerin yıkanması ve makineler ile sıkım işlemi hakkında bilgi veren borsa üyesi firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atınç da İzmir ve Selçuk bölgesinde hem kendi zeytinlerini hem de müstahsilin ürününü işleyip, zeytini zeytinyağına çevirdiklerini kaydetti. Günlük yaklaşık 120 ton kapasite üretim hacmi bulunduğuna dikkat çeken Atınç, natürel sızma zeytinyağı ürettiklerini ve ulusal ile uluslararası pazarda satış yaptıklarını anlattı.

Sıkım yöntemleriyle ilgili Hüseyin Atınç, "2019 yılında artık taş sıkım diye bir şey kalmadı. Günde yaklaşık 120 ton zeytin işliyoruz. Taş sıkımda bunun 10'da birini ancak işleyebilirsiniz. Yeni teknolojiler artık zeytinyağının oksitlenmesini asgari seviyeye indirdiği için yağın kimyasal özellikleri bozulmuyor. Taş sıkım gelenekseldir ama yeni teknolojiler çok daha uluslararası standartlara uygundur" dedi.

Kaynak: DHA