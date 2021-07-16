Selçuk'ta yaz spor okulu açıldı

Selçuk Belediyesi Yaz Spor Okulu çalışmalarına başlarken; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında açılan spor okulunda 7-13 yaş arası Selçuk'lu 200'e yakın çocuk spor ile iç içe bir yaz geçirecek.

Selçuk Belediyesi Yaz Spor Okulu çalışmalarına başlarken; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında açılan spor okulunda 7-13 yaş arası Selçuk'lu 200'e yakın çocuk spor ile iç içe bir yaz geçirecek.

Selçuk Belediyesi Yaz Spor Okulu çalışmalarına başladı. Yaz okulunda; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında çalışmalar start alırken, 7-13 yaş arası Selçuk'lu 200'e yakın çocuk derslere katılıyor.

Kent içerisinde gençlerin ve çocukların spor ile iç içe olmalarına önem veren Selçuk Belediyesi, yaz spor okulu ile yaz boyunca çocukların spor ile fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamayı planlıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı