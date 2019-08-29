Selçuk'ta "üreteciler, aracılar ve ihracatçılar" bir araya geldi

29.08.2019 09:54

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği tarafından yaş meyve sebze üreticileri, aracıları, komisyoncu ve ihracatçıların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Selçuk Kaymakamlığında Kaymakam Ekrem İnci'nin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, ihracattan daha çok gelir elde edilmesine yönelik öneriler tartışıldı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, ihracatta meyve sebze depolarının önemine değindi. Uzun süreli ihracat için depolamanın şart olduğunu aktaran Prof. Dr. Şen, ancak depoların "hastane" gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Şen, iyi ürünün depoda daha uzun süre dayanacağını ifade etti. Prof. Dr. Şen, çürük ürünlerin iyi bir şeklide imha edilmesi gerektiğini de belirtti.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, "Akdeniz meyve sineği" sorununa dikkati çekti. İzmir'de bu sinek türüne karşı başarılı bir mücadele verdiklerini ifade eden Musa Bakan, bunda üretici, tüccar ve ihracatçıların da katkısı olduğunu vurguladı.

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, ilçeden ihraç edilen hiçbir ürünün kalıntı veya başka sebeplerden dolayı iade edilmediğini dile getirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sorunların çözümü için zaman zaman üreticilerle bir araya geldiklerini belirtti. Bu toplantılar sonucunda çözüm odaklı gelişmelerin yaşandığına işaret eden Uçak, "Meyve sebzenin tarladan sofraya kadar olan yolculuğunda ona dokunan herkes burada buluştu; üretici, ihracatçı, bürokratlar, yetkililer... Kısaca herkes daha kaliteli üretim için elinden geleni yapıyor. Bu tarz toplantılarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA