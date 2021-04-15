İzmir'de düzenlenen operasyonda 91 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 91 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 91 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 91 parça eser ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 91 parça eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ev ve arazilerindeki ahırda tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda Arkaik, Helenistik, Roma ve İslam dönemlerine ait 50 parça sikke, 20 pişmiş toprak kandil, 5 insan başı heykeli, 2 yüzük, 6 metal minyatür kuş heykeli, 1 mühür, 2 minyatür obje, 1 minyatür kap, 1 taş ağırlık, 1 baykuş tasvirli heykel, 2 insan kabartmalı pişmiş toprak levha olmak üzere toplam 91 tarihi eser ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İzmir'de düzenlenen operasyonda 91 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de düzenlenen operasyonda 91 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de düzenlenen operasyonda 91 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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