Selçuk'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selçuk'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

Selçuk'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Selçuk ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 40 adet tarihi sikke, yüzük ve broş ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 40 adet tarihi sikke, yüzük ve broş ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, İsabey Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde B.D., S.Ç., G.G. ve İ.E. isimli şahısların olduğunu gören ekipler, aracı kontrol etti. Araçta yapılan aramalarda, 40 adet tarihi sikke, üç adet yüzük, iki adet broş ele geçirdi. Emniyete sevk edilen B.D isimli şahsa, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa istinaden gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslara ayrıca cezai işlem uygulandı.

Öte yandan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelenilen O.S.'nin üst aramasında kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısla ilgili yasal işlem başlatılırken, ayrıca O.S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
'Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Selçuk'ta şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:53:33. #1.16#

title