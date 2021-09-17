Selçuk'ta 'Siyaset, Ekonomi ve İnsan' konulu söyleşi - Haberler
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Selçuk'ta "Siyaset, Ekonomi ve İnsan" konulu söyleşi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Selçuk'ta

İzmir'in Selçuk ilçesi, "Siyaset, Ekonomi ve İnsan" konulu söyleşiye ev sahipliği yaparken, programa çok sayıda kişi katıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesi, " Siyaset, Ekonomi ve İnsan" konulu söyleşiye ev sahipliği yaparken, programa çok sayıda kişi katıldı.

Selçuk Belediyesi, "Siyaset, Ekonomi ve İnsan" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Programa, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Sayar Özcan ve moderatör olarak Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katılırken, Ahmet Ferahlı Parkı'nda düzenlenen söyleşide ayrıca CHP il ve ilçe örgütü üyeleri, çok sayıda vatandaş yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Siyaset ve ekonominin orijini insan. Ekonomik de, siyaset de toplum içerisindeki her bireyi ilgilendiren gerçeklikler. O yüzden başlığımızı bu şekilde belirledik. Biz birlikte çok daha güçlüyüz" diyerek söyleşinin açılışını yaptı.

CHP PM Üyesi Gizem Sayar Özcan da, siyasetin, ekonominin ve insanın iç içe geçmiş kavramlar olduğunu belirtti. Özcan, "Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden tesis etmemiz lazım çünkü tartışmaların sonucu yine sisteme dayanıyor. Siz devlette liyakati esas almazsanız, eşitlikçi, adaletçi sosyal politikaları güçlendirmezseniz bugün yaşanan krizin aslında tesadüf olmadığını anlayabiliriz. Bizim umutsuz olmaya hakkımız yok. Biz bu ülkede kurtuluş mücadelesini verdik. O dönemde de hiçbir şey kolay değildi. Bunu hep anımsayalım. Umudumuzu hep yeşerteceğiz. Hep birlikte inanırsak biz millet olarak her şeyi başarabiliriz" diye konuştu.

Söyleşi katılımcıların vatandaşların sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu. - İZMİR

Selçuk'ta Siyaset, Ekonomi ve İnsan konulu söyleşi

Selçuk'ta Siyaset, Ekonomi ve İnsan konulu söyleşi

Selçuk'ta Siyaset, Ekonomi ve İnsan konulu söyleşi

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Haber: Selçuk'ta 'Siyaset, Ekonomi ve İnsan' konulu söyleşi - Haberler
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