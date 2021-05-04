Selçuk'ta Ramazan dayanışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selçuk'ta Ramazan dayanışması

Selçuk'ta Ramazan dayanışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayında kentte sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı büyüten Selçuk Belediyesi, dayanışma paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Ramazan ayında kentte sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı büyüten Selçuk Belediyesi, dayanışma paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Selçuk Belediyesi, Ramazan ayında da dayanışma faaliyetlerini sürdürüyor. İftar Kart uygulaması ile Ramazan'ın ilk gününden bu yana kentte yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kartlarına yüklenen bedellerle paket servis hizmeti veren restoran, fırın gibi işletmelerden alışverişini yapabiliyor.

Öte yandan, bir diğer uygulama olan "Ramazan Dayanışma Paketi" ile isteyen yurttaşların desteğiyle bağışlanan koliler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Destekte bulunmak isteyen vatandaşların, https://ramazan.efesselcukbelediyesi.com/ adresinden iki farklı dayanışma paketinden istediği miktarda satın alabileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Selçuk'ta Ramazan dayanışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:52:06. #1.14#

title