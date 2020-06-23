Selçuk'ta polis hırsızları kıskıvrak yakaladı
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Selçuk'ta polis hırsızları kıskıvrak yakaladı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, bir iş yerinden çok sayıda banyo bataryası, musluk ve bakır kabloları çalan ve bunları satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişi, çaldıkları eşyaları satamadan yakalandı.

Selçuk'ta polis hırsızları kıskıvrak yakaladı
23.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:23

İzmir'in Selçuk ilçesinde, bir iş yerinden çok sayıda banyo bataryası, musluk ve bakır kabloları çalan ve bunları satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişi, çaldıkları eşyaları satamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden çok sayıda musluk, banyo bataryaları ile bir miktar bakır kablonun çalındığı ihbarını aldı. Hırsızların peşine düşen emniyet, R.B. ve O.S. isimli şahısların izini tespit etti. Polis iki kişiyi, çaldıkları malzemeleri satmak isterken yolda aynı gün yakaladı. Polis tarafından yakalanan şahıslar, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi.

Öte yandan Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, bir evde saksılara ve kasalara dikili vaziyette bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Hint keneviri bitkilerini diktiği iddia edilen A.Ş. isimli kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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