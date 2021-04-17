Selçuk'ta polis denetimleri artırdı
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Selçuk'ta polis denetimleri artırdı

Selçuk'ta polis denetimleri artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Selçuk ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin tüm giriş ve çıkışlarında kontrolleri artıran ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin tüm giriş ve çıkışlarında kontrolleri artıran ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa kısıtlaması nedeniyle önlemlerini artırdı. İlçenin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak izin belgeleri olup olmadığını sordu. Denetlemeler sırasında ekipler, izin belgesi olmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere cezai işlem uyguladı. - İZMİR

Selçuk'ta polis denetimleri artırdı
Selçuk'ta polis denetimleri artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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