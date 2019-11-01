Selçuk'ta ilk zeytin hasadı yapıldı

01.11.2019 17:54

İZMİR Ticaret Borsası (İTB), her geçen gün yeni faydaları ortaya çıkan zeytin ve zeytinyağının 2019-2020 sezonu açılış törenini Selçuk'ta gerçekleştirdi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin 170 milyonluk ağaç varlığı, bir buçuk milyon tonun üzerinde de tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek zeytinyağı denilince akla ilk Türk zeytinyağının gelmesi gerektiğini dile getirdi.

İTB 2019-2020 sezonu zeytin ve zeytinyağı açılış töreni Selçuk Ticaret Odası'nın katkılarıyla Selçuk'ta gerçekleştirildi. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu'nun da katıldığı Zeytin Hasat Şenliği'nde önce zeytin toplandı ve zeytinyağı tadımının ardından zeytinyağı sıkım tesisi ziyaret edildi. Hasat töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytin ve zeytinyağının sadece bir gıda değil, bir kültür öğesi olduğunu söyleyerek Türkiye, İspanya, İtalya ve Fas gibi ülkelerle birlikte bu alanda önemli üreticilerin olduğunu dile getirdi. İzlenen politikalar sayesinde 15 yılda ağaç varlığının yüzde 65 arttığına dikkat çeken Kestelli, "170 milyonluk ağaç varlığı ve bir buçuk milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden biriyiz. Potansiyelimiz çok daha fazla. Verim, kalite ve markalaşma anlamında gidecek yolumuz çok" dedi. Borsa olarak zeytinin yolculuğunda, nitelik ve nicelik kayıpların yaşanmasını istemediklerini söyleyen Kestelli, dünya piyasalarında zeytinyağı denilince akla ilk Türk zeytinyağının gelmesi gerektiğini savunan savunarak şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin ticareti konusunda işletmelere ve üreticilere maliyet avantajı sağlayabilecek politikalar geliştirmek, markalaşma modelleri yaratmak büyük önem taşıyor. Bu bilinçle bir projeye daha imza atıyor, zeytin ve zeytinyağlarımızın Türkiye çapında değer zinciri analizlerini yapacağız. Bu yolla üretimden hasada, paketlemeden dağıtıma, iş sürecinin her aşamasını analiz ederek eksiklerimizi tamamlamayı amaçlıyoruz."SELÇUK'TA SİNEKSİZ BİR YILHasadın ardından konuşan Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu da yeni sezonun bolluk ve bereket getirmesini dilediğini söyledi. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise ilçenin üretiminde zeytinin önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek, çalışmalar sonucunda sineksiz bir yıl geçirdiklerini anlattı. Hem zeytin sineği hem de mandalina ve portakala gelen Akdeniz sineği olmadan güzel bir yıl geçirdiklerini aktaran Yolcu, "Umarız gelecekte de böyle mutlu, umutlu, bilgi ve teknoloji tüketen değil üreten bir toplum oluruz" diye konuştu. Sembolik tadım etkinliğinin ardından katılımcılar, zeytinyağı sıkım tesisini ziyaret etti.SIKIMDA YENİ TEKNOLOJİLERToplanan zeytinlerin yıkanması ve makinelerle sıkım işlemi hakkında bilgi veren borsa üyesi firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Atınç, İzmir ve Selçuk bölgesinde hem kendi zeytinlerini hem de müstahsilin ürününü işleyip zeytini zeytinyağına çevirdiklerini kaydetti. Günlük yaklaşık 120 ton kapasite üretim hacmi bulunduğuna dikkat çeken Atınç, natürel sızma zeytinyağı ürettiklerini ve ulusal ile uluslararası pazarda satış yaptıklarını anlattı. Atınç, sıkım yöntemleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"2019 yılında artık taş sıkım diye bir şey kalmadı. Günde yaklaşık 120 ton zeytin işliyoruz. Taş sıkımda bunun 10'da birini ancak işleyebilirsiniz. Yeni teknolojiler artık zeytinyağının oksitlenmesini asgari seviyeye indirdiği için yağın kimyasal özellikleri bozulmuyor. Taş sıkım gelenekseldir ama yeni teknolojiler çok daha uluslararası standartlara uygundur."

Kaynak: DHA