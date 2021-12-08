Selçuk'ta buğdaylar ekmeğe dönüştü, ücretsiz vatandaşlara ulaştırılıyor

SELÇUK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, belediyeye ait arazilerde yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlar, fırınlarda ekmeğe dönüştürülüp vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Elde ettiğimiz unları tam da ekmek fiyatları artmışken ve insanların gerçek olarak ekonomik zorluklar yaşadıkları anda ekmeğe çevirdik. Şimdi de halkla birlikte ekmeğimizi bölüşüyoruz" dedi.

Selçuk Belediyesi, arazilerinde yetiştirdiği buğdayları una dönüştürdü. Daha sonra elde edilen unlardan kentteki fırınlar yardımıyla ekmek üreten belediye, ekmekleri vatandaşlara ücretsiz ulaştırmaya başladı. Fiyatların arttığı şu dönemde üretilen ekmeklerin, Tek Nokta Hizmet Birimi aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

"Tam da ekmek fiyatları artmışken ekmeğe çevirdik"

Tarladan sofraya Selçuk Belediyesi tarafından üretilen ekmekleri vatandaşlarla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Belediyemize ait olan arsalara geçen sene itibariyle buğday ekimlerimizi gerçekleştirmiştik. O buğdaydan elde ettiğimiz unları tam da ekmek fiyatları artmışken ve insanların gerçek olarak ekonomik zorluklar yaşadıkları anda ekmeğe çevirdik. Buğdaylarımız önce un sonra ekmek oldu. Şimdi de halkla birlikte ekmeğimizi bölüşüyoruz" dedi. - İZMİR