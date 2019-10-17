Selçuk: Sınır ilçelerinde eğitimin aksaması söz konusu olamaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarda öğrencilerin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır.

17.10.2019 11:47
Selçuk: Sınır ilçelerinde eğitimin aksaması söz konusu olamaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarda öğrencilerin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et