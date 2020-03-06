Selçuk: "(Şehitlerimizin anneleri, eşleri, kız çocukları) Onlar aslında Türkiye'nin en kahraman...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk programın yapıldığı salona gelmesi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması Protokolün kendilerine ayrılan yerlere oturması Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Bakan...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk programın yapıldığı salona gelmesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması
Protokolün kendilerine ayrılan yerlere oturması
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar
Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi
Bakan Selçuk'un kürsüye çıkması
Bakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA