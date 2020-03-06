Selçuk: "(Şehitlerimizin anneleri, eşleri, kız çocukları) Onlar aslında Türkiye'nin en kahraman...
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Selçuk: "(Şehitlerimizin anneleri, eşleri, kız çocukları) Onlar aslında Türkiye'nin en kahraman...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk programın yapıldığı salona gelmesi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması Protokolün kendilerine ayrılan yerlere oturması Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Bakan...

06.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:48
Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı programın yapıldığı salona gelmesi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması

Protokolün kendilerine ayrılan yerlere oturması

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi

Bakan Selçuk'un kürsüye çıkması

Bakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Selçuk: "(Şehitlerimizin anneleri, eşleri, kız çocukları) Onlar aslında Türkiye'nin en kahraman...
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