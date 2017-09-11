Selçuk Sahaya Girdiğinden İtibaren Kaptanlık Pazubandını Selçuk'a Veririm"

"Selçuk sahaya girdiğinden itibaren kaptanlık pazubandını Selçuk’a veririm"

Antalyaspor maçında kaptanlık pazubandının Muslera’dan oyuna sonradan giren Selçuk İnan’a geçmesiyle ilgili iki isimden açıklama geldi.



beIN Sports’a konuşan Muslera, “Selçuk bizim 1. kaptanımız. Ondan sonra ben geliyorum, 2. kaptanım. Selçuk oynamadığı zaman ben kaptan olarak oynuyorum. Ama Selçuk sahaya girdiğinden itibaren kaptanlık pazubandını Selçuk’a veririm. Yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Takımın kaptanı ve çok saygı duyduğum bir insan. Takım için yaptıkları ortada, 6 senedir beraber oynuyoruz, birçok kupa kazandık. Bazı zamanlar gereksiz ve çirkin şekilde eleştirildiğini düşünüyorum. Bu da kimseye yakışmıyor” dedi.





Selçuk İnan ise, "Bu olayla ilgili bir şeyler söylemek bile canımı acıtıyor. Muslera çok sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm biri. O da beni öyle görüyordur. Bundan önceki maçlarda da ‘Eğer oyuna girersen kaptanlık pazubandını sana vermek istiyorum’ diyordu. O zaman olaylar böyle gelişmemişti, maçın yoğunluğu, uzak olması filan.. Bunları çok takacak bir adam değilim ben. Ama bugün bazı haber sitelerinde ya da sosyal medyada bunlarla ilgili yazılar yazılmış. Ben böyle şeyler için konuşmam, sessiz kalırım ama bugün gerçekten canımı acıttı. Bazen içinizde fırtınalar kopar ama sessiz durursunuz ya Galatasaray kaptanlığını bir kere böyle şeylere alet edecek bir adam değilim ben. Bunu herkesin bilmesi lazım. İnsanlar bunu haber yapıyor belki de sosyal medyada rant sağlamak için belki de kendi kanallarında reyting sağlamak için yapıyorlar. Ama bazen bunlardan önemlisi vardır, adamlık vardır. Ben her zaman adam oldum, adam gibi durdum. Kendi takım arkadaşımdan kaptanlık alacak bir adam hayatımda hiç olmadım. Bütün takım arkadaşlarım da beni bilir. 16 yılımı geride bıraktım profesyonel olarak. Hayatımda hiç kimseyle kavga etmedim, kimseye saygısızlık yapmadım. Şöyle bir gerçek de var. Bir insana kötü bakarsanız ondaki kötü olan bütün şeyleri görürsünüz. Ama iyi tarafından bakarsanız ondaki sadece iyi şeyleri görürsünüz. Ben biraz da özellikle bunu bilerek yapan insanlara bunu söylemek istiyorum. Biraz da iyi olmayı denemeliler bence. Adamlık da önemli bir şey. Ben bunları sorun edecek, zorla kaptanlık alacak, hele ki Galatasaray kaptanlığını böyle bir şeye alet edecek bir adam hiçbir zaman olmadım, olmam da.. Özellikle kendi taraftarımıza seslenmek istiyorum, çok iyi bir takımımız var, birbirini çok seven, birbiri için mücadele eden bir takım var. Kimin oynadığı hiç önemli değil, 5 dakika, 10 dakika hele ki kendi adıma konuşmam gerekirse sorumluluklarımın farkındayım, takım arkadaşlarıma da elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Hocam kaç dakika görev verirse hiç önemli değil. Bu, bundan sonra da böyle devam edecek. Tek hedefimiz şampiyon olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek” diye konuştu.



Aynı başlıkta

Sonuçlar

Puan durumu