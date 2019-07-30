Selçuk: "Sadece veriye sahip olmak önemli değil onu güncel tutabilmek de önemli"

Selçuk: "Sadece veriye sahip olmak önemli değil onu güncel tutabilmek de önemli"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüden inmesi ve alkışlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüden inmesi ve alkışlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. -3-

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et