Selçuk: "Sadece veriye sahip olmak önemli değil onu güncel tutabilmek de önemli"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüden inmesi ve alkışlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüden inmesi ve alkışlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. -3-
Kaynak: AA
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