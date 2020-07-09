Selçuk: "(Pedagojik formasyon) Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bunu ücretsiz vereceğiz" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı. (4) Bakan Ziya Selçuk: "(Pedagojik formasyon) Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bunu ücretsiz vereceğiz. 2020'nin sonunda, 2021'in başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyerek bu çalışmayı hayata geçirdik." Kaynak: AA