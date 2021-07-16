Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı

Selçuk Pamucak Sahilinde, İzmir Yaz ve Müzik Kampı'nın düzenleneceği aktarılırken, 16-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampa Türkiye'nin her yerinden 3 bine yakın genç katılıyor.

Selçuk Pamucak Sahilinde, İzmir Yaz ve Müzik Kampı'nın düzenleneceği aktarılırken, 16-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampa Türkiye'nin her yerinden 3 bine yakın genç katılıyor.

Selçuk Pamucak Sahili, İzmir Yaz ve Müzik Kampı'na ev sahipliği yapıyor. Daha önce düzenlenen birçok etkinlikte gençleri deniz ve doğanın içinde kültür-sanat aktiviteleri ile buluşturan Pamucak Sahili, bu kez de Yaz ve Müzik Kampında gençleri bir araya getiriyor. Yaz ve Müzik Kampı'nda katılımcılar, müzik ve denizin yanı sıra; yoga, voleybol, meditasyon, pilates, açık hava sineması gibi etkinliklerle dolu dolu bir kamp deneyimi yaşayacak. Yaz ve Müzik Kampı için Pamucak'a gelen 3 bin genç ayrıca, kent turuyla da Selçuk'u gezecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı