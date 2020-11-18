Selçuk: "Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek."
18.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:40
Selçuk: "Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek.
Selçuk: "Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap