Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi!

15.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:16
Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selçuk Özdağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi! Selçuk Özdağ kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selçuk Özdağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi!

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958'de Konur'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Hatice'dir.

Öğretim Üyesi Doçent; Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Doçent oldu.

AK PARTİ Denizli Koordinatörlüğü, AK PARTİ Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı ve Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyesi seçildi. AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı oldu. Yayımlanmış 5 kitabı, çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

24. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, Çevre Komisyonu Üyeliği, Darbeleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyeliği, Soma Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Üyeliği, Türkiye Macaristan ve Türkiye Kosta Rika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği, Türkiye Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Özdağ, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:16:32. #1.14#
title