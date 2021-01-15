Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selçuk Özdağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi! Selçuk Özdağ kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selçuk Özdağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi!

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958'de Konur'da doğdu. Baba adı Halil, anne adı Hatice'dir.

Öğretim Üyesi Doçent; Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Doçent oldu.

AK PARTİ Denizli Koordinatörlüğü, AK PARTİ Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı ve Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyesi seçildi. AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı oldu. Yayımlanmış 5 kitabı, çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

24. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, Çevre Komisyonu Üyeliği, Darbeleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyeliği, Soma Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Üyeliği, Türkiye Macaristan ve Türkiye Kosta Rika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği, Türkiye Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Özdağ, evli ve 2 çocuk babasıdır.