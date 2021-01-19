Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (3)
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Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (3)

19.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:45
Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (3)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ı evinin önünde darp eden şüphelilerden G.T. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ı evinin önünde darp eden şüphelilerden G.T. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, kasten yaralama suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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