Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (3)
19.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:45
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ı evinin önünde darp eden şüphelilerden G.T. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ı evinin önünde darp eden şüphelilerden G.T. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, kasten yaralama suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı