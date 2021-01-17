Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı
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Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

17.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:30
Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ'ın 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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