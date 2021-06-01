Selçuk: "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen...
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Selçuk: "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen...

Selçuk: 'Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Selçuk: "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak.

Selçuk: "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Selçuk: '1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak.
Selçuk: "1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak.
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak'
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak"
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Selçuk: "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen... - Haberler
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