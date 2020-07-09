Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı.
09.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:37
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı. (3)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz."
Kaynak: AA