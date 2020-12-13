Selçuk: "Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız söz konusu değildir"
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Selçuk: "Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız söz konusu değildir"

13.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:25

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(6)

Selçuk: 'Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız söz konusu değildir'
Selçuk: 'Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız söz konusu değildir'
Selçuk: 'Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız söz konusu değildir'
Selçuk: 'Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız söz konusu değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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