Selçuk: "Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 TL ödeme yapmamız söz konusu değildir"
13.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:25
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(6)
Kaynak: Anadolu Ajansı