Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır" AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır." Kaynak: AA