Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak.
Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun