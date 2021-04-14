Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak
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Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak

Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak.

Selçuk: Nisan-mayısta normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin SGK'ye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplanan primi Bakanlıkça karşılanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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