Selçuk: "(LGS) Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
18.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6)
Bakan Selçuk: " (LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler) Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler"
Selçuk: "(LGS) Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız."
Kaynak: AA