Selçuk: "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa...
04.05.2020 22:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:24
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (2)
Bakan Selçuk: " (LGS kapsamındaki merkezi sınav) Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"
Kaynak: AA