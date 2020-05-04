Selçuk: "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Selçuk: " (LGS kapsamındaki merkezi sınav) Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"

Kaynak: AA