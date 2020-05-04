Selçuk: "(LGS) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"
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Selçuk: "(LGS) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"

Selçuk: '(LGS) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz'
04.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:42

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (2)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek."

Bakan Selçuk: "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"

Selçuk: '(LGS) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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