Selçuk: "(LGS) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"
04.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:42
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek."
Bakan Selçuk: "(LGS kapsamındaki merkezi sınav) Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz"
Kaynak: AA