Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisinin yeni başkanı belli oldu

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisinin genel kurul toplantısında iki aday yarışırken, Ayşe Kaçer kadın meclisinin yeni başkanı oldu.

Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisinin merakla beklenen genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve kadın başkan yardımcıları da oy kullandı. Genel kurulda, Ayşe Kaçer ve mevcut başkan Fatma Kılınç yarıştı. Oylama sonucunda Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Kaçer oldu.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de genel kurulda bir konuşma yaparak, "Kadınlar seçime girerse nasıl naif bir seçim olurmuş, bunu bize gösteren her iki adaya da teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel, "Kadın meclisimiz derken aslında ellerini attıkları her işten başarıyla çıkan bir gruptan bahsediyoruz. Kimin olduğu değil, bundan sonra hep beraber yol yürüyebilmek önemli. Bundan sonra Efes Selçuk'a dair yapabileceklerimiz ve yaptıklarımıza dair de altlığı dolu işler oluşturmak önemli" dedi. Başkan Sengel bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için Fatma Kılınç ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Yaşanan ekonomik sıkıntının kadınları etkilediğine de değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"Tandır Evi'mizi kurduk, kadınlara para kazandıralım dedik. Ekmeğimizi bölüşüyoruz' dedik. O sıraya girenlerin çoğu kadın. Kadınlara çok iş düşen ve kadınlara el uzatılması gereken bir dönemden bahsediyoruz. Biz bir şekilde hayatın içine girebilmek zorundayız; ancak Filiz Ceritoğlu Sengel belediye başkanı olarak tek kişi. Bu işin içerisinde her yerde görev alan her kadına iş düşüyor. Efesli Bebeler ile mama ve bez desteği veriyoruz. Ben kent konseyi kadınlarını da işin içinde görmek istiyorum. Görmediğimiz kadınları da, evleri de görebilsin istiyorum. ya da biz ekonomiye birilerini dahil etmek istiyoruz. Kooperatiflerle ortak çalışabilsin, ulaşamadıklarımıza ulaşabilsin istiyoruz. Bu anlamda başkan kim olursa olsun keyifli bir çalışma süreci geçireceğimize eminim. Seçilen bir kişi olacak, yürüyen her iki adayımız olacak. Bizim için en büyük mutluluk bu." - İZMİR