Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, sebze meyve halini ziyaret etti Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, ilçedeki sebze meyve halini ziyaret etti.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, ilçedeki sebze meyve halini ziyaret etti.

Ağırlıklı olarak şeftalinin olduğu halde Kaymakam İnci'ye ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Acargil ve Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı eşlik etti.

Kolonya ve maske dağıtan İnci, esnafla sohbet ederek bol kazançlar temennisinde bulundu.

Hal esnafı ve çalışanları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları için uyaran İnci, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesini diledi.

Kaynak: AA