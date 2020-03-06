Selçuk: "Kadına şiddete karşı her daim sıfır tolerans ilkemizle çalışmaya devam ediyoruz"
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Selçuk: "Kadına şiddete karşı her daim sıfır tolerans ilkemizle çalışmaya devam ediyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu.

06.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20
Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (3)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Selçuk: "Kadına şiddete karşı her daim sıfır tolerans ilkemizle çalışmaya devam ediyoruz"
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