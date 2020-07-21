Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı Göztepe maçı sonrası futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Kaptan Selçuk İnan, yaptığı son antrenmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Göztepe maçı sonrası futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Kaptan Selçuk İnan, yaptığı son antrenmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası futbolu bıraktığın açıklamıştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmana son kez katıldı ve yeşil sahalara noktayı koydu. Takım arkadaşları idman sonrası tecrübeli oyuncuyu havalara atarak sevgi gösterisinde bulunurken duygusal anlar yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA