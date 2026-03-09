Selçuk İnan: "İyi savunma yaparak güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Eyüpspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İyi savunma yaparak güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7. sıraya yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Artık ligde her maç çok zor. Ligin boyu azaldıkça maçların şiddeti artıyor. Formda bir takıma karşı oynadık. Kendi sahasında baskılı ve üstün oynayan bir takım Eyüpspor. Uzun zamandan beri bir oyun yapımız var. Her zaman olmasa da mücadeleden vazgeçmeyen bit takımız. Oyucularımı tebrik ediyorum. Ligin son 9 haftasına girerken bizi 7. sıraya taşıdıkları için onlara teşekkür ediyorum. Çok uzun bir aradan sonra lige çıkmış bir takım olarak bu sıralamalarda olmak basit bir iş değil. Ne derseniz deyin sıkıntılı başladığımız bir sezonda buralarda olmak takdir e şayan bir durum" diye konuştu.

Takımın savunma yönü hakkında konuşan İnan, "İtalyanlar savunma anlamında biraz üst düzeydir. Tabii sadece İtalyan değil tüm hocalarımdan bir şeyler öğrendim bu konuda da. Savunma yapmak çok önemli bir iş. Kafamda oluşturmaya çalıştığım genel oyun planı ofansif olsa da savunmayı da iyi yapmamız gerekiyor. Özellikle güçlü bir rakibe karşı sıkıntı yaşamamak için savunma da yapabilmek gerekiyor. Bu maçın stratejisi bu şekildeydi. Final paslarını daha iyi yapabilseydik çok daha iyi olacaktı ama iyi savunma yaparak güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kadroda bulunan genç oyuncular hakkında da konuşan Selçuk İnan, "Genç oyuncuları önemsiyorum. Birçoğunu ben A Takıma almak istedim. Kendilerini geliştiriyorlar. Onların da süre alacağı maçların geleceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı