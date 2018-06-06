UEFA Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek
Galatasaray, UEFA ile yapılacak maaş bütçesi anlaşması sonrası yıllık 2,9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'dan indirim isteyecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, UEFA ile yapılacak yeni anlaşma doğrultusunda takımın toplam maaş bütçesini 60 milyon Euro'nun altına düşürmeye hazırlanıyor. Mevcut kadrodaki bazı isimlerden yıllık ücretlerinde indirime gidilmesini isteyecek olan yönetim, ilk olarak Selçuk İnan'la görüştü.
KABUL EDERSE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Fanatik'in haberine göre; geride bıraktığımız sezon 2.9 milyon Euro garanti maaşa oynayan ve sözleşmesinin son senesinde yani gelecek yıl 2 milyon 950 bin Euro kazanacak olan kaptandan, bu miktarın 1.5 milyon Euro'ya düşürmesi talep edildi. Selçuk bu teklifi kabul ederse, 33 yaşındaki futbolcuyla 2 senelik yeni kontrat imzalanacak.
7 SEZONDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
7 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı terleten ve 4 lig şampiyonluğu yaşayan Selçuk İnan'ın futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği biliniyor. Kaptan, önümüzdeki günlerde yönetimin bu teklifine geri dönüş yapacak.
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600 bin euro kafiCevap Yaz Yayından Kaldır
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SALIVERİN GİTSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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tarık çamdal ile müebbet sözleşme imzaladık onada bir çözüm bulun..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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olum şu kullanıcı adınızı yiyecek ismi koymayın canım çekiyor :D :D :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Milyon Euro yerine Türk Lirası olarak alsa güzel olmaz mı ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır