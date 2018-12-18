Selçuk İnan, Galatasaray Sözleşme Teklifinde Bulunmazsa Yunanistan'a Gidecek
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Selçuk İnan, kulübünden teklif alamazsa Yunanistan Ligi ekiplerinden gelen teklifi kabul edecek.
Selçuk İnan'la ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor… Sözleşmesinin son sezonunda kaptanla devam edilecek mi, edilmeyecek mi, bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde netleşecek.
Gelen bilgiler ise Abdürrahim Albayrak'ın Selçuk'un menajeriyle görüşme yapmadığı yönünde.
FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Bu arada Selçuk'un Galatasaray sözleşme önermezse futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'da orta sıralarda yer alan bir takımdan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.
(Fotospor)
YORUMLAR (20)
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Celil varken buna gerek yok. 1 milyon yeter az bulursa gitsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kaptan süper bir veda ile yunanistana git.en iyisi bu. kulüpten güzel ayrıl.sana yakışanı yap.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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futbola duygusallığı katmayalım bu insanlar takımda bedavaya oynamıyor 3.5 milyon euro oynuyor.Şuan bizim liglerde oynayacağını hayal bile edemeğiz adamlar bu parayı almıyor.Senede 5 maç oyna 1 gol at yada onu da atma sonuç 3.5 milyon euro selçuğu karakter olarak severim fakat futbolcuğu bu takımda kalmayı haketmiyor yeni sözleşme imzalınırsa buyuk yanlış olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Teklif mi bekliyor. Gerçek mi bu haber.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir Gs li olarak bazı tüm gs lileri vefalı olmaya davet ediyorum. Selçuk babamın oğlu değil ama vefasızlık ayıp oluyor. Selçuk efendiliğiyle zamanında oynadığı iyi futbolla Gs futbolcusu olduğunu kanıtlamıştır. bedavaya mı oynuyor diyenler olabilir sorarım size hangi futbolcu bedaya oynuyor. İyi oynayan melo nun kaptanlığımı kötü oynayan selçuk kaptanlığımı benim tercihim selçuk dan yana. Melo emre vb gibilere prim verilmemeli(ama malesef veriliyor)Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır